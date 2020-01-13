Министра здравоохранения Пермского края требуют отправить в отставку

В Перми начался сбор подписей за отставку Оксаны Мелеховой с поста министра здравоохранения Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В Перми начался сбор подписей за отставку министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой. Петицию с требованием отправить Мелехову в отставку опубликовало на сайте Change.org региональное отделение профсоюза «Альянс врачей». На момент опубликования новости петицию подписали 33 человека.

«Претензий к [Оксане] Мелеховой очень много. Врачей не устраивают низкие зарплаты, пациентов — качество предоставляемых услуг, нарастает недовольство из-за укрупнения больниц, а проблемы не решаются. Если говорить конкретно по больнице [№6], где я работала, требование — вернуть прежнее количество коек и восстановить в должности завотделением новорожденных Ирину Петрову», — пояснила «URA.RU» заместитель председателя профсоюза Анастасия Тарабрина.

В министерстве здравоохранения Пермского края агентству пообещали прокомментировать информацию в ближайшее время.

«URA.RU» рассказывало, что после череды скандалов, связанных с протестами медиков, краевой минздрав покинули два заместителя министра — Ирина Плащевская и Янина Калина. В начале декабря 2019 года в структуре краевого правительства появился вице-премьер, ответственный за сферу здравоохранения. На эту должность был назначен Сергей Никифоров.