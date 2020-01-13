В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви

Епархия вынесла предупреждение блогеру из-за его текста Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Белгородская и Старооскольская епархия пригрозили блогеру Владимиру Корневу отлучением от церкви. Такое предостережение блогеру объявили после того, как он начал проверять информацию о жалобах молодых священников на митрополита.

Церковь вынесла автору telegram-канала «Белгород №1» официальное предостережение, предупредив, что Корнев собирает информацию, которая может быть использована для дискредитации организации. Отмечается, что действия блогера могут попасть «под прещения (дисциплинарное наказание в церкви — прим. ред.) вплоть до отлучения от Церкви».

В разговоре с «URA.RU» Корнев рассказал, что получил анонимное письмо, в котором сообщалось, что на съезде местного духовенства митрополит отчитал некоторых священников за то, что они онлайн обсуждали сбор денег с приходов на официальный визит митрополита. Блогер добавил, что обратился за комментарием к епархии, где рассказали, что подобного не было. После этого он решил повременить с текстом. «Это тема не новая. Я год назад уже публично задавал митрополиту вопрос об этом, на который он отвечал. Поэтому такая их реакция максимально странная и в этом контексте тоже», — пояснил Корнев.

Блогер добавил, что не воспринимает предупреждение как серьезную угрозу. По словам Корнева, он не считает себя атеистом, однако и к церкви себя не причисляет. «Я не могу относиться к этой мере как-то серьезно. Они угрожают отлучить от церкви, и, видимо, знают обо мне больше, чем я сам. Ведь, когда отлучают от церкви, надо к ней принадлежать», — отметил блогер.

В пресс-службе епархии «URA.RU» объяснили, что предупреждение было выпущено после того, как Корнев начал готовить материал. В организации отметили, что они общались с блогером и рассказали ему, что интересующие его вопросы на том заседании не поднимались. «Церковь пытается постоянно объединить людей <…> А человек просто, ни с того ни с сего, пытается внести разлад», — пояснили в пресс-службе. В епархии отметили, что Корнев при подготовке материала опирался на свои источники.