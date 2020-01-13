Вице-президент Абхазии ушел в отставку

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, документы, руки, шариковая ручка
Аслан Барциц покинул пост «во имя сохранения мира и стабильности»Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц ушел в отставку. Об этом говорится на сайте президента республики.

«Во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», — приводится заявление Барцица на сайте. Он добавил, что его решение также связано с отставкой президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Президент республики ушел в отставку 12 января. Ранее его отставки потребовали митингующие. Позднее стало известно, что Хаджимба не будет участвовать в досрочных выборах президента республики, пишет агентство Nation News.

Протесты в республике начались после того, как оппозиционер Алхас Квициния, который проиграл Хаджимбе во втором туре президентских выборов в сентябре 2019 года, подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов, однако заявление было отклонено.

В январе суд признал результаты второго тура президентских выборов незаконными. После чего прошла встреча лидера оппозиционеров Аслана Бжания и Хаджимбы. Позже в Абхазии начались протесты. 9 января митингующие начали штурм администрации президента.

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-
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