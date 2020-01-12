Президент Абхазии ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Ранее его отставки потребовали митингующие.
Документ о сложении полномочий собравшимся на площади у президентской дачи зачитал экс-премьер страны Сергей Шамба. «Они встретили новость бурными аплодисментами», — сообщает издание «Sputnik Абхазия». Новые выборы назначены на 22 марта.
В сентябре ЦИК Абхазии официально объявила Рауля Хаджимбу президентом страны. Позднее оппозиционер Алхас Квициния подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов. В январе он признал результаты второго тура президентских выборов незаконными. Для обсуждения вопросов, вытекающих из решения суда, лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания прибыл в резиденцию президента Рауля Хаджимбы на переговоры. Во время беседы Бжания передал главе Абхазии требование оппозиции по поводу его отставки.
Позже у резиденции президента Абхазии собрались несколько сотен человек — участники начавшихся несколько дней назад протестов оппозиции. По словам одного из организатора акции Ахра Авидзба, протестующие направились туда, чтобы услышать ответ на требование об отставке. Тогда Сергей Шамба заявил митингующим, что ему позвонил Хаджимба и «дал мужское слово, что, если люди разойдутся, он подпишет указ об уходе».