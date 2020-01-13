Россиянам дали советы, как сэкономить на сотовой связи

Для экономии на мобильной связи нужно тщательней выбирать тариф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сэкономить на мобильной связи можно с помощью покупки нескольких sim-карт. Кроме того, рекомендуется тщательно подбирать тариф. Такие советы в разговоре с «URA.RU» дал аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.

По его словам, разные sim-карты помогают сэкономить, в первую очередь, благодаря бесплатным звонкам для одного оператора. «Внутрисетевые звонки обычно дешевле или вообще бесплатные. Поэтому выгодно для разных целей использовать разные тарифы разных операторов», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что можно также комбинировать тарифы разных операторов. «У одного оператора дешево стоит „голос“, а у другого интернет. Вы комбинируете: одна симка для одного, другая для другого», — рассказал Шатилин. Аналитик отметил, что для экономии стоит тщательнее подходить к выбору тарифов и следить за дополнительными платными услугами.

Ранее сотовый оператор «Мегафон» предупредил, что повысит стоимость тарифов с 13 января, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») — с 16 января. Основной причиной стали затраты на исполнение требований законодательства, напоминает агентство Nation News. Эксперты прогнозировали подорожание еще к концу прошлого года, пишет «Утро.ру». Аналитики считают, что в 2020 году цены на связь вырастут в среднем на 20%.