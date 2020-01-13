НАТО пригрозило ответить России на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

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Клипарт. Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг пообещал России «оборонительный и соразмерный» ответФото: Официальный сайт «НАТО»

НАТО собирается в этом году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с новой ракетой типа 9М729, вызвавшей споры между Россией и альянсом. Такими планами поделился генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Будем работать над противовоздушными и противоракетными системами», — рассказал генсек агентству DPA. Альянс также будет улучшать обычное вооружение и повышать боевую готовность. За соответствующие меры уже согласовали министры обороны стран — членов альянса. По словам Столтенберга, ответ альянса будет носить «оборонительный и соразмерный характер».

В США и НАТО дальность ракеты 9М729 оценили в более чем 500 километров, что не соответствует Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это стало поводом для выхода Вашингтона из соглашения, напоминает RT. Москва неоднократно опровергала эти подозрения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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