Челябинский депутат, расстрелявший жену, стал безработным

Азат Зарипов больше не руководит больницей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинский депутат расстрелял жену

Азат Зарипов, депутат поселка Локомотивный (Челябинская область), убивший свою жену на глазах у детей, уволен с поста главврача местной больницы. На официальном сайте больницы он еще значится как руководитель, но в базу данных ЕГРЮЛ уже внесены соответствующие изменения.

Согласно базе данных СБИС, и. о. руководителя больницы стала Раиса Давыдова, занимающая должность заведующей стационарным отделением. «Давыдова сразу после задержания стал и. о. главврача, но теперь это оформлено юридически. Зарипов больше не руководит больницей и официально безработный», — рассказал «URA.RU» источник в Локомотивном. В пресс-службе минздрава региона (больница подведомственна области) не смогли дать комментарий по поводу смены кадров в Локомотивном.

Ночью 21 августа Зарипов застрелил жену из охотничьего ружья на глазах у троих детей. Перед этим женщина познакомилась в интернете с молодым человеком и заявила депутату, что собирается бросить его и уехать с детьми в Сибирь. Зарипова проверяют на вменяемость. Срок его содержания под стражей истекает 21 января, но пока нет данных, будет ли продлен срок в СИЗО, или обвиняемого, страдающего тяжелыми заболеваниями, отпустят под домашний арест.

Свою вину Зарипов признал сразу. В поселке о нем говорят как о хорошем и отзывчивом специалисте.