Экс-ректора тюменского вуза, задержанного силовиками, будут судить

Бывшему главе ТГИК грозит до четырех лет тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-ректора Тюменского госинститута культуры (ТГИК) Игоря Шишкина будут судить за злоупотребление должностными полномочиями. Информация об этом размещена в картотеке Центрального районного суда Тюмени. В феврале 2019 года Шишкин был задержан силовиками прямо во время заседания ректората.

Согласно документам, Шишкину вменяют ч. 1 ст. 285 УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит бывшему главе ТГИК — четыре года лишения свободы. Документы только поступили в суд — дата заседания по делу пока не назначена.

По неподтвержденной информации, Шишкин был арестован сотрудниками ФСБ по подозрению в финансовых махинациях 18 февраля. В силовом ведомстве не стали комментировать этот факт. 20 февраля он был оставлен на свободе под подпиской о невыезде и в тот же день ушел с поста главы вуза. При этом, бывший ректор сохранил членство в Общественной палате региона. Кроме того, он работает консультантом в Тюменском музейно-просветительском объединении, где ему пророчат высокий пост.