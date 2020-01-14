Назначена дата суда над свердловским министерством по иску детей-аутистов

Рассмотрение дела начнется 4 февраля Фото: фонд «Я особенный»

В Свердловском областном суде начинается процесс по иску родителей детей-аутистов против министерства социальной политики Свердловской области. Об этом «URA.RU» сообщили в фонде помощи детям с аутизмом «Я особенный». Предварительное заседание назначено на 4 февраля, вести процесс будет судья Светлана Жейнова.

«Суд принял к рассмотрению иск родителей и просит теперь минсоцполитики обосновать, на каком основании чиновники приняли тот злополучный приказ №400, ограничивающий социальные услуги детям», — рассказала агентству руководитель фонда «Я особенный» Александрина Хаитова.

Как сообщало ранее «URA.RU», пять екатеринбургских детей-аутистов через своих родителей подали в суд на свердловское министерство социальной политики. Они требуют отменить приказ №400, подписанный в сентябре 2019 министром соцполитики Андреем Злоказловым. Утвержденный этим приказом стандарт оказания соцуслуг, по мнению экспертов, резко сократил объем помощи детям-инвалидам, ограничив количество допустимых услуг (одних — до двух раз в месяц, других — до двух раз в год).

В результате многие развивающие программы стали недоступны для семей с невысоким уровнем дохода, которые не могут получить социально-психологическую помощь в коммерческих развивающих центрах. Сто екатеринбургских родителей «особенных детей» написали обращение об этом губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и детскому омбудсмену РФ Анне Кузнецовой. Ситуацию взял под контроль свердловский вице-губернатор Павел Креков.