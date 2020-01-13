Источник в силовых структурах опроверг заявление о подготовке теракта на Крымском мосту

Российские спецслужбы опровергли заявление депутата Константина Затулина о якобы готовящемся теракте на Крымском мосту
Спецслужбы Украины не готовили теракт на Крымском мосту в декабре 2019 года, пытаясь сорвать проезд по нему президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Это не так», — сказал собеседник агентства, комментируя заявление первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о якобы готовящемся теракте.
Ранее в эфире телеканала «Россия 1» депутат заявил, что украинские спецслужбы планировали устроить теракт на Крымском мосту за неделю до того, как по нему проехал президент России Владимир Путин.