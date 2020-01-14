Кудрин рассказал, сколько денег воруют из российского бюджета

Из российского федерального бюджета воруют 2-3 млрд рублей, заявил Алексей Кудрин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из российского федерального бюджета в год воруют до трех млрд рублей. Об этом в интервью рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«По уголовным делам — это от силы до 2-3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», — приводит РИА «Новости» слова Кудрина об объемах воровства бюджетных денег в России. Руководитель Счетной палаты отметил, что общий объем нарушений за последний год составил 804 млрд рублей.

Кудрин уточнил, что одну треть от этих нарушений составляют ошибки в бухгалтерском учете, а другую — просчеты в процедурах закупок. Оба вида нарушений не относятся к уголовным преступлениям, подчеркнул политик.

Чиновник отметил, что в ближайшее время Счетная палата начнет переход от поиска отдельных финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, что позволит больше влиять на ситуацию в стране. Кудрин уточнил, что это не значит, что орган перестанет выявлять финансовые нарушения.