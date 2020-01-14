Медиков обязали раскрывать врачебную тайну умерших пациентов

Врачи будут обязаны выдавать медицинские документы родственникам и близким умерших пациентов Фото: depositphotos.com

Больницы обязаны выдавать медицинские документы родственникам и близким умерших пациентов. Такое решение принял Конституционный суд (КС) РФ.

Ранее врачи отказывались выдавать медицинские документы, ссылаясь на то, что эти сведения содержат врачебную тайну. Запрет нельзя было обойти, даже если пациент при жизни дал согласие на то, чтобы родственники получали информацию о ходе лечения. Теперь родственники могут получить такие сведения. «Отказ в таком доступе может быть признан допустимым только в том случае, если при жизни пациент запретил раскрывать сведения о себе, составляющие врачебную тайну», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на сообщение КС.

Вопрос о доступности медицинской информации для родных умершего человека КС рассматривал на примере дела семьи Свечниковых. Римма Свечникова полагает, что ее муж Евгений умер из-за неправильного лечения. Она обратилась в больницу с заявлением о выдаче медицинских документов покойного, но ей отказали, сославшись на врачебную тайну. Изучив жалобу Свечниковой, судьи КС встали на ее сторону. Они признали, что раскрытие медицинской документации охраняется «строгими гарантиями защиты личной тайны». Однако добавили, что в ряде случаев врачебную тайну необходимо раскрыть, например, при расследовании смерти пациента либо для защиты прав и законных интересов переживших его членов семьи.