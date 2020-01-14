Дирижеру Курентзису утвердили гонорар за руководство Дягилевским фестивалем

Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского оценил работу художественного руководителя Международного Дягилевского фестиваля в 600 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Ранее экс-худрук Пермской оперы Теодор Курентзис подтвердил свою работу на фестивале 2020 года.
«Исполнитель обязан прибыть в город Пермь в срок не позднее трех календарных дней до даты фактического начала фестиваля. При этом расходы на перелет/переезд в связи с прибытием несет заказчик», — сказано в тексте договора. Согласно документу, в обязанности худрука входит участие в презентациях программы для широкой публики, пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, в информационных интервью СМИ «с целью создания позитивного имиджа и продвижения фестиваля среди целевой аудитории».
Стоимость контракта по договору составляет 600 тысяч рублей. Также театр готов дважды оплатить перелет Курентзиса из Санкт-Петербурга в Пермь и обратно. Но за каждый факт нарушения условий договора с исполнителя, по желанию театра, будет взиматься штраф — 1000 рублей. Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 12 по 21 июня 2020 года.
Бывший художественный руководитель Пермской оперы Курентзис покинул Пермь в конце августа из-за разногласий с краевой властью. Он также сообщил о намерении провести в следующем году Дягилевский фестиваль в Париже. Позже дирижер принял решение возглавить Дягилевский фестиваль 2020 года в Перми.