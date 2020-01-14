Экс-чиновник из Зауралья, уволенный после скандала, вернулся в Курган в новом статусе

Дмитрий Пожиленков вернулся в Курган Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым руководителем института развития образования и социальных технологий (ИРОСТ) в Кургане назначен Дмитрий Пожиленков. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте образования и науки региона. Ранее Пожиленков возглавлял этот департамент, но был уволен после скандала и уехал из Кургана.

«С 14 января и. о. ректора ИРОСТ назначен Дмитрий Пожиленков», — говорится в сообщении департамента образования. ИРОСТ — самая крупная научно-методическая площадка для развития образования, повышения квалификации, реализации инновационных проектов в регионе.

Пожиленков работал в системе образования области с 1993 года, возглавлял школу и лицей-интернат для одаренных детей, работал на различных должностях в администрации Кургана и правительстве региона, а также возглавлял зауральский департамент образования. В апреле 2016 года его отправили в отставку с формулировкой «по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами». Перед этим с чиновником произошел неприятный инцидент: его лишили водительских прав — по неподтвержденным данным, за вождение автомобиля в нетрезвом виде. После этого Пожиленков работал директором дома культуры в Краснодаре.

Предыдущий руководитель ИРОСТ Борис Куган, по данным инсайдеров, не сработался с губернатором Вадимом Шумковым, который прошлым летом обвинил Кугана в ложном пафосе.

Помимо Пожиленкова, должность получила Эльвира Садыкова, ранее работавшая учителем истории и замдиректора школы в Щучанском районе в Курганском госуниверситете. Она стала и. о. руководителя областного детско-юношеского центра. Прежний руководитель ДЮЦ Юлия Козлова сейчас возглавляет главное управление соцзащиты в Кургане.