Мэрия Екатеринбурга объяснила наличие дома «под филармонию» в списках капремонта

Свердловский фонд капремонта пока не провел торги на ремонт дома на Карла Либкнехта, 40 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг строительства новой филармонии в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга включила дом на улице Карла Либкнехта, 40, который хотят снести для строительства нового зала филармонии, в список зданий, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, поскольку он значится в аналогичной региональной программе. Как объяснили «URA.RU» в пресс-службе мэрии, в адрес городских властей до сих пор не поступило решение о сносе дома.

«Дом по улице Карла Либкнехта, 40 включен в региональную программу капитального ремонта на 2020 год. Исключить дом из программы возможно, если в отношении него [собственниками квартир] принято решение о сносе (соответствующей документации в УЖКХ не поступало). Если такое решение на текущую дату уже принято, то УЖКХ направит письмо в [свердловское] министерство ЖКХ об исключении дома из программы», — говорится в сообщении.

«Если решение о сносе [дома] планируется принять позже, то собственник помещений может принять решение о переносе капремонта на более поздний срок», — добавили в администрации.

Гендиректор свердловского фонда капремонта Станислав Суханов заявил «URA.RU», что этот дом в любом случае будет исключен из списка на капремонт. «Мы его (ремонт дома — прим. ред.) пока не отторговали, потому что мы понимаем, что это постановление рано или поздно будет скорректировано и данный дом будет из этой программы исключен. Я думаю, здравый смысл победит и его [дом] исключат, поэтому, понимая это, мы взяли паузу», — сказал он.

Как писало «URA.RU», на месте пятиэтажного дома на улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге планируется построить новый зал Свердловской филармонии. Ранее жильцы дома согласились на денежные компенсации за отказ от претензий на квартиры. Последней свою квартиру продала Елена Шелкова, получившая за жилплощадь 18 миллионов рублей — цену, значительно превышающую рыночную.