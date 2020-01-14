Непотопляемому челябинскому главе выбрали срок заключения

Исрафиль Валишин настаивает на своей невиновности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело о VIP-поселке для чиновников Челябинска

Гособвинение требует на пять лет отправить за решетку главу Аргаяшского района Челябинской области Исрафиля Валишина, причастного к делу о незаконном поселке для VIP-чиновников у заповедного озера Увильды. Об этом сообщили «URA.RU» в районной прокуратуре.

«Валишину предъявлено обвинение по ст. 286 ч.3 п. „в“ УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Гособвинение настаивает на наказании в виде пяти лет лишения свободы без назначения штрафа», — пояснили агентству в надзорном ведомстве.

Один из участников процесса рассказал «URA.RU», что защита чиновника настаивает на его оправдании. «Тактика защиты строится на том, что выданное Валишиным разрешение действовало только год. За это время работы на выделенном участке фактически не велись, что подтверждается фотоснимками», — пояснил собеседник. Сам Валишин в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что считает себя невиновным и предложил дождаться решения суда.

По версии следствия, в 2013 году аргаяшский глава подписал документы по участку на берегу заповедного озера Увильды, где вместо детского лагеря в итоге появились коттеджи чиновников и бизнесменов. В мае 2019 года часть местных депутатов обратилась к губернатору Алексею Текслеру, жалуясь на «непотопляемость» главы района.

По данному делу проходит целый ряд VIP-персон, в том числе экс-чиновники Челябинской области. Материалы по ним выделены в отдельное производство, процесс также будет идти в Аргаяшском районном суде.