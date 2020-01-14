13 января 2020

На Урале задержали подозреваемого в гибели мальчика, пять месяцев пролежавшего в коме из-за пули в голове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина утверждает, что роковой выстрел сделал не онФото: Александр Борисов, «Мой мир»

В Нижнем Тагиле задержан 35-летний Александр Борисов, подозреваемый в убийстве семилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По факту гибели 7-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, раненного мужчиной, возбуждено уголовное дело по статье „убийство из хулиганских побуждений“. Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления СК России, — сообщила „URA.RU“ Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. — На данный момент мужчина, выстреливший в ребенка, задержан. Следствие в ближайшее время будет решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения».

Новость по теме
«Переживаю — не то слово»: стрелок, от чьей пули на Урале погиб мальчик, не считает себя виновным

4 августа 2019 года пьяная компания устроила стрельбу по банкам в коллективном саду под Нижним Тагилом. Одна из пуль попала в голову семилетнему Егору Коркунову. По заявлению полиции, стрелок, Александр Борисов, перебросил винтовку на участок соседа и попытался скрыться, но был задержан.

Полиция расследовала уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда по неосторожности». Пять месяцев раненый мальчик пробыл в состоянии комы, а 12 января он скончался, не приходя в сознание. Борисов в интервью «URA.RU» заявил, что он переживает из-за случившегося. Утверждает, что винтовка его, но тот выстрел сделал не он, а другой человек.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...