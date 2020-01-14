В Нижнем Тагиле задержан 35-летний Александр Борисов, подозреваемый в убийстве семилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«По факту гибели 7-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, раненного мужчиной, возбуждено уголовное дело по статье „убийство из хулиганских побуждений“. Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления СК России, — сообщила „URA.RU“ Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. — На данный момент мужчина, выстреливший в ребенка, задержан. Следствие в ближайшее время будет решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения».
4 августа 2019 года пьяная компания устроила стрельбу по банкам в коллективном саду под Нижним Тагилом. Одна из пуль попала в голову семилетнему Егору Коркунову. По заявлению полиции, стрелок, Александр Борисов, перебросил винтовку на участок соседа и попытался скрыться, но был задержан.
Полиция расследовала уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда по неосторожности». Пять месяцев раненый мальчик пробыл в состоянии комы, а 12 января он скончался, не приходя в сознание. Борисов в интервью «URA.RU» заявил, что он переживает из-за случившегося. Утверждает, что винтовка его, но тот выстрел сделал не он, а другой человек.