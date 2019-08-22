21 августа 2019

Ребенок, раненный пьяным мужчиной в голову, две недели лежит в реанимации. Операцию не делают

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные охотники. Челябинск., вечер, охотник, ружье
Мальчика даже нельзя вывести из состояния комыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Состояние семилетнего мальчика из Нижнего Тагила, которому пьяный мужчина попал из ружья в голову, остается очень тяжелым. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении здравоохранения Екатеринбурга. С момента госпитализации прошло уже более двух недель.

«Он по-прежнему находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких, состояние — без изменений», — рассказала «URA.RU» руководитель пресс-службы горздрава Татьяна Ауст.

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По ее словам, из головы мальчика так и не извлекли пулю, так как она находится очень глубоко. Ребенок по-прежнему без сознания. «Ждем, когда его можно разбудить, но пока это слишком опасно», — пояснили в горздраве.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Нижнем Тагиле пьяная компания устроила стрельбу по пустым пивным банкам: проходивший мимо мальчик оказался на линии огня. Пуля попала ему в голову, стрелок — 35-летний мужчина — был задержан, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».

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© Служба новостей «URA.RU»
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