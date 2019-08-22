Состояние семилетнего мальчика из Нижнего Тагила, которому пьяный мужчина попал из ружья в голову, остается очень тяжелым. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении здравоохранения Екатеринбурга. С момента госпитализации прошло уже более двух недель.
«Он по-прежнему находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких, состояние — без изменений», — рассказала «URA.RU» руководитель пресс-службы горздрава Татьяна Ауст.
По ее словам, из головы мальчика так и не извлекли пулю, так как она находится очень глубоко. Ребенок по-прежнему без сознания. «Ждем, когда его можно разбудить, но пока это слишком опасно», — пояснили в горздраве.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Нижнем Тагиле пьяная компания устроила стрельбу по пустым пивным банкам: проходивший мимо мальчик оказался на линии огня. Пуля попала ему в голову, стрелок — 35-летний мужчина — был задержан, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».