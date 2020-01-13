«Переживаю — не то слово»: стрелок, от чьей пули на Урале погиб мальчик, не считает себя виновным

Александр заявляет: в том, как освещалась история, много лжи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

35-летний Александр, чья пуля попала в голову семилетнему Егору Коркунову, почти полгода пролежавшему в коме и скончавшемуся накануне, заявил «URA.RU», что не находит себе места. «У меня и раньше состояние было аховое, а вчера, когда узнал новость… Переживаю — не то слово, — сказал стрелок. — Я сам отец и осознаю, каково родителям потерять маленького сына».

При этом Александр не считает себя виновным в гибели мальчика, заявляя, что роковым стал не его выстрел (стреляли несколько человек — прим.ред.). «Я эту винтовку знаю, как облупленную, раз 50 из нее стрелял, попадаю в пробку, — говорит он. — Так промахнуться я не мог. Я потом много раз приходил на это место, даже снайпера приводил, он мне сказал: «Саня, это точно не ты». Александр заявляет, что знает, чей выстрел ранил ребенка, но готов назвать имя только следствию.

По словам стрелка, в том, как история освещалась в СМИ, много лжи. «Писали, что я был пьян, но это не так: я в тот день был за рулем, — говорит он. — Я до последнего, пока не приехала „скорая“, был рядом с мальчиком, руку на легких держал. Потом пошел привязать собаку и зашел к соседу — никуда я не сбегал».

Александр говорит, что пытался загладить вину перед родными Егора. Правда, к родителям идти не решился — встретился с бабушкой. «Я упал перед ней на колени, просил прощения — она сказала: «Зачем мне твои извинения?» — вспоминает стрелок. Тогда он через адвоката передал родителям мальчика 30 тысяч рублей. «Помогал, когда была возможность, сейчас ее нет: после этого случая вся жизнь пошла наперекосяк», — признается он.

Александр готов понести ответственность, если следствие признает его виновным. «Крови на моих руках нет, но я раскаиваюсь и сожалею, что все так вышло», — говорит стрелок. Он хотел бы извиниться перед родителям мальчика, но не знает, как это сделать.