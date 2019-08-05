На Урале пьяный мужчина расстрелял ребенка

В Нижнем Тагиле пьяный мужчина выстрелил в голову семилетнему мальчику. ЧП произошло в коллективном саду №7 НТМК на Ольховке, сообщает агентство «Между строк».
Выяснилось, что пьяная компания затеяла стрельбу из пневматического ружья ИЖ-38с по пивным банкам. Ребенок проходил мимо и оказался на линии огня. Одна из пуль попала ему в голову. 35-летний мужчина, который выстрелил в мальчика, задержан.
На место происшествия выезжали полицейские. Сейчас сотрудники Тагилстроевского СО СКР инициируют передачу материалов им.
«Уголовное дело возбуждено по статье „хулиганство“ по факту причинения ранения малолетнему мальчику в результате стрельбы из пневматического ружья. Пострадавший был доставлен в больницу без сознания в тяжелом состоянии. В настоящее время врачи борются за жизнь ребенка», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.