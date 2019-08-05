04 августа 2019

На Урале пьяный мужчина расстрелял ребенка

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Старопышминское стрельбище ДОСААФ России. Свердловская область, Старопышминск, тир, стрельбище, ружье, спортивная стрельба
Пьяный стрелок целился в банку, а попал в ребенкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле пьяный мужчина выстрелил в голову семилетнему мальчику. ЧП произошло в коллективном саду №7 НТМК на Ольховке, сообщает агентство «Между строк».

Выяснилось, что пьяная компания затеяла стрельбу из пневматического ружья ИЖ-38с по пивным банкам. Ребенок проходил мимо и оказался на линии огня. Одна из пуль попала ему в голову. 35-летний мужчина, который выстрелил в мальчика, задержан.

На место происшествия выезжали полицейские. Сейчас сотрудники Тагилстроевского СО СКР инициируют передачу материалов им.

«Уголовное дело возбуждено по статье „хулиганство“ по факту причинения ранения малолетнему мальчику в результате стрельбы из пневматического ружья. Пострадавший был доставлен в больницу без сознания в тяжелом состоянии. В настоящее время врачи борются за жизнь ребенка», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

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