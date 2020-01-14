Дума Екатеринбурга скорректировала план отставки Высокинского

Депутаты думы Екатеринбурга не смогут объявить «технический неуд» мэру Александру Высокинскому, если он в срок не представит ежегодный отчет о своей работе. Соответствующая договоренность между депутатами и мэрией была достигнута на заседании рабочей группы, посвященном проекту положения о ежегодном отчете мэра.
С предложением исключить «технический неуд» из документа выступила администрация. «Таким образом устраняются замечания, которые были представлены прокуратурой города и Институтом регионального законодательства», — напомнил первый вице-мэр Александр Ковальчик. «Я буду принимать этот документ с горечью», — соглашаясь, заявил автор инициативы Дмитрий Сергин. Его позицию поддержали другие депутаты.
Вместе с тем, в документе сохранилась норма федерального законодательства, предполагающая, что два подряд «неуда» со стороны гордумы — основание для отставки мэра Екатеринбурга.
С частью предложений мэрии дума не согласилась. Разночтения возникли, в частности, по поводу содержания отчета, порядка его рассмотрения на думских комиссиях и сроков его предоставления думе. Так, мэрия Екатеринбурга не обозначила сроки, в которые городские власти обязаны ознакомить депутатов с содержанием отчета, в то время как в проекте думы дата прописана — до 1 мая. Ковальчик заявил, что к этому времени мэрия «физически» не сможет подготовить документацию по большинству вопросов, включая деятельность МУПов.
После долгого спора депутаты согласились сдвинуть сроки на 15 мая или 1 июня, но так, чтобы иметь возможность заслушать отчет мэра и выставить ему оценку до ухода на летние каникулы. По окончании рабочей группы было принято решение совместно доработать документ до заседания комиссии по местному самоуправлению, намеченного на 22 января.