08 января 2020
07 января 2020

Дума Екатеринбурга начнет год с важного документа. Его могут использовать для отставки Высокинского

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Презентация, посвященная старту первого этапа выбора талисмана Универсиады-2023. Екатеринбург, высокинский александр
Депутаты используют положение об отчете мэра Екатеринбурга для его отставкиФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга начнут 2020 год с рассмотрения проекта положения о ежегодном отчете главы города Александра Высокинского перед народными избранниками, сообщил источник «URA.RU» в представительном органе. Сформированная спикером думы Игорем Володиным рабочая группа соберется 14 января, следует из документа, имеющегося в распоряжении редакции.

Ожидается, что основная дискуссия развернется вокруг так называемого «технического неуда» — неудовлетворительной оценки, которую депутаты смогут выставить главе города, если он не представит ежегодный отчет о своей работе в срок. Два «неуда» подряд являются основанием для дисквалификации мэра. «Очевидно, это [разработка положения об отчете] делается, чтобы подготовить отставку Высокинского», — поделился с «URA.RU» информированный собеседник в думе.

Ранее Уральский институт регионального законодательства (УИРЗ) рекомендовал исключить из положения пункт о «техническом неуде», поскольку он противоречит законодательству. Помимо УИРЗ, на недостатки проекта положения об отчете указывали городская прокуратура, Уральский государственный юридический университет и мэрия Екатеринбурга — именно по этой причине его отложили на 2020 год. По словам собеседника «URA.RU» в городской администрации, если документ будет принят в действующей редакции, городские власти наложат на него вето или обратятся в суд.

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Другой источник агентства отметил, что, исходя из договоренностей, достигнутых внутри фракции «Единой России» в гордуме, ежегодный отчет Высокинского перед депутатами будет регламентирован до марта. Предполагается, что этот вопрос также будет рассмотрен на заседании думы 28 января.

Автор проекта Дмитрий Сергин, вошедший в рабочую группу, в разговоре с «URA.RU» выразил готовность «встречаться и обсуждать» документ. Игорь Володин, в свою очередь, отметил, что пока не обсуждал с коллегами правки в документ, поскольку находится в отпуске.

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