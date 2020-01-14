Дипломат ответил на слова президента Эстонии о крахе надежд на Россию

Дипломат Андрей Бакланов заявил о разочаровании России в прибалтийской демократии Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr

Страны Прибалтики не отвечают европейскому стандарту и уставу ООН. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, комментируя заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что российская демократия не оправдала надежд.

«Прибалтийские страны, где нарушаются права русскоязычного населения, совершенно не отвечают европейскому стандарту и элементарным требованиям устава ООН», — считает дипломат. По его мнению, рано или поздно международное сообщество перестанет терпеть проявления неонацизма в этих странах и примет жесткие меры.

При этом сами граждане прибалтийских республик хотят вернуться к нормальному взаимодействию с Россией, отметил дипломат. По его мнению, это должно вынудить политическое руководство этих стран менять политическую окраску своих заявлений. «Москва готова к этому, если будут созданы соответствующие условия», — говорит Бакланов.

Ранее Керсти Кальюлайд заявила о том, что в годы, когда президентом России был Борис Ельцин, у ее сограждан была надежда на то, что РФ станет «такой же свободной и демократической страной». По ее мнению, эта надежда не оправдалась, сообщает телеканал 360.