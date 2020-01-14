Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил сократить гимн России и изменить его текст. Такую инициативу политик озвучил на пленарном заседании.
«Шесть куплетов — получается очень долго», — приводит ТАСС слова депутата. По его мнению, нужно сократить число куплетов до трех, а четвертым сделать припев. Этим вопросом политик предложил заняться думскому комитету по культуре.
Также парламентарий назвал не самым удачным содержание гимна. По его словам, текст должен вдохновлять и рассказывать о стране. «Там про страну вообще ни слова», — говорит Жириновский.
Ранее лидер ЛДПР уже предлагал сократить гимн России и изменить его содержание. Также Жириновский неоднократно высказывался за возвращение стране дореволюционного гимна «Боже, царя храни!».