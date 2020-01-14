Жириновский раскритиковал гимн России. «Про страну вообще ни слова»

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимиру Жириновскому не нравится содержание гимна РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил сократить гимн России и изменить его текст. Такую инициативу политик озвучил на пленарном заседании.

«Шесть куплетов — получается очень долго», — приводит ТАСС слова депутата. По его мнению, нужно сократить число куплетов до трех, а четвертым сделать припев. Этим вопросом политик предложил заняться думскому комитету по культуре.

Также парламентарий назвал не самым удачным содержание гимна. По его словам, текст должен вдохновлять и рассказывать о стране. «Там про страну вообще ни слова», — говорит Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР уже предлагал сократить гимн России и изменить его содержание. Также Жириновский неоднократно высказывался за возвращение стране дореволюционного гимна «Боже, царя храни!».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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