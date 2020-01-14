Онищенко предсказал, что вскоре россияне будут выходить на работу с 1 января

Геннадий Онищенко уверен, что россияне не хотят долго отдыхать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне вскоре будут выходить на работу с 1 января, чтобы поддержать экономику государства и продолжить зарабатывать деньги. Такое мнение «URA.RU» озвучил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Скоро все даже первого [января] не будут отдыхать. Как говорил Владимир Ильич Ленин, идея овладевает массами», — заявил Онищенко в беседе с корреспондентом «URA.RU». Таким образом депутат прокомментировал результаты опроса, которые показали, что больше трети россиян выступают против длительных новогодних каникул. При этом он усомнился в правдивости этих цифр, заявив, что сейчас намного больше людей не поддерживают данную идею.

По мнению Онищенко, жители России не хотят долго отдыхать, так чувствуют ответственность за государство. «Надо экономику поднимать, надо думать о будущем страны», — считает депутат. Он уверен, что народ разделяет его точку зрения, так как сегодня большинство россиян работает не за счет государственного бюджета, поэтому им просто невыгодно сидеть дома столько дней.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) количество россиян, которые не поддерживают идею длительных новогодних каникул, за 15 лет выросло на 6%. Так, в 2005 году против данной инициативы выступали 27% опрошенных, а в 2020 году их число увеличилось до 33%. Длинные новогодние каникулы ввели в России в 2005 году. До этого жители России отдыхали только 1, 2 и 7 января, напоминает RT.