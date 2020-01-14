Каждый третий россиянин выступил против длинных новогодних каникул

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие Ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, ледовый городок, администрация екатеринбурга, рождество, новый год, новогодние каникулы, иллюминации
Длинные январские каникулы появились в России 15 лет назадФото: Анна Майорова © URA.RU

Более половины россиян положительно относятся введению длинных новогодних каникул, которые появились в стране 15 лет назад. Треть граждан такое мнение не разделяет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

«Каждый второй россиянин (51%) считает, что введение длительных январских каникул — удачное решение», — приводит RNS данные опроса. Треть опрошенных хотели бы отменить длинные праздники. Еще 3% респондентов отнеслись к каникулам позитивно, но предпочли бы перенести их на май. Избыточным число январских дней отдыха посчитали 4% опрошенных.

Длинные новогодние каникулы ввели в России в 2005 году. До этого россияне дополнительно отдыхали только 1, 2 и 7 января. Тогда нововведение положительно оценили 36% опрошенных, а 27% хотели бы отказаться от долгих каникул. Согласились бы перенести длинные каникулы с января на май 15 лет назад 27% опрошенных.

Ранее за сокращение новогодних каникул выступил бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, в это время россияне занимаются «бдением перед телевизором», а безделье порождает чревоугодие и злоупотребление алкоголем.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...