Курганские чиновники отчитались о рекордно низком уровне безработицы

Безработных в Кургане становится меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Меньше всего безработных за последние шесть лет в столице Зауралья насчитывалось в конце 2019 года. Об этом сообщается в докладе департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана.

В 2019 году в Кургане было зарегистрировано 1 800 безработных. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,11%. Больше всего нетрудоустроенных зауральцев за этот период было в 2015 году — 3 100 человек. Тогда процент безработных от числа трудоустроенных граждан был 1,83%. После этого года число безработных в Кургане стало сокращаться.

В прошлом году в Курганской области был зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы — 1,2%. Несмотря на это, регион занял в УрФО последнее место по данному показателю.