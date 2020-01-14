Жириновский оправдался за то, что назвал россиян «холопами и крепостными»

Лидер ЛДПР не считает, что оскорбил россиян, назвав «холопами и крепостными» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Владимир Жириновский объяснил, почему при встрече с избирателями на Красной площади называл их «холопами и крепостными». По словам политика, при царе холопы были единственным сословием, а люди из советских колхозов — бывшие крепостные крестьяне.

«При царе не было пролетариата, ничего не было. Были холопы, то есть бесправные», — приводит РенТВ слова депутата. Он отметил, что этим словом никого не оскорбляет. Жириновский также уравнял людей из советских колхозов с крепостными крестьянами. «Они живы, они бывшие крепостные советского строя», — сказал парламентарий.

Ранее Владимир Жириновский раздавал чебуреки и деньги на Красной площади россиянам, называя их «холопами и крепостными», пишет агентство Nation News. Депутат считает, что поступил абсолютно правильно. Вопросы к лидеру ЛДПР возникли у комиссии Госдумы по этике, пишет «Национальная служба новостей».