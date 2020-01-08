07 января 2020

Жириновский объяснил, почему назвал россиян «холопами и крепостными»

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, жириновский владимир, портрет
Владимир Жириновский прокомментировал свой эпатажный поступок на Красной площадиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что поступил абсолютно правильно, когда раздавал россиянам чебуреки и деньги на Красной площади. Политик отмечает, что не хотел оскорбить людей, которых он называл «холопами» и «крепостными».

«Пресса привела лишь небольшой момент видео, на котором я в шутливой манере общался с окружающими. Все вырвано из контекста», — рассказал он радиостанции «Эхо Москвы». Жириновский добавил, что никакого возмущения в связи с тем, что он использовал слова о «крепостных и холопах» окружающие не выражали. По его словам, ЛДПР вот уже 30 лет дарит гражданам какие-то подарки, в том числе и деньги.

Слово же «холопы», как считает Жириновский, давно не имеет негативного оттенка. «Оно означает бесправный человек, каких в стране у нас миллионы», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Жириновский раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади, сопровождая это словами «крепостные, холопы». Раздача денег транслировалась в инстаграме политика, неоднократно баллотировавшегося на пост президента России.

В комиссии Госдумы РФ по этике в ответ на просьбу прокомментировать действия Жириновского, заявили, что на работе «сейчас никого нет», и обсудить поведение лидера партии ЛДПР комиссия сможет только после 13 января. По словам главы комиссии, депутата-единоросса Отари Аршбы, по итогам рассмотрения «дела Жириновского» лидеру ЛДПР могут указать на недопустимость его слов или поступков, предложить ему извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения, отмечает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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