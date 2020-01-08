Жириновский объяснил, почему назвал россиян «холопами и крепостными»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что поступил абсолютно правильно, когда раздавал россиянам чебуреки и деньги на Красной площади. Политик отмечает, что не хотел оскорбить людей, которых он называл «холопами» и «крепостными».
«Пресса привела лишь небольшой момент видео, на котором я в шутливой манере общался с окружающими. Все вырвано из контекста», — рассказал он радиостанции «Эхо Москвы». Жириновский добавил, что никакого возмущения в связи с тем, что он использовал слова о «крепостных и холопах» окружающие не выражали. По его словам, ЛДПР вот уже 30 лет дарит гражданам какие-то подарки, в том числе и деньги.
Слово же «холопы», как считает Жириновский, давно не имеет негативного оттенка. «Оно означает бесправный человек, каких в стране у нас миллионы», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Жириновский раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади, сопровождая это словами «крепостные, холопы». Раздача денег транслировалась в инстаграме политика, неоднократно баллотировавшегося на пост президента России.
В комиссии Госдумы РФ по этике в ответ на просьбу прокомментировать действия Жириновского, заявили, что на работе «сейчас никого нет», и обсудить поведение лидера партии ЛДПР комиссия сможет только после 13 января. По словам главы комиссии, депутата-единоросса Отари Аршбы, по итогам рассмотрения «дела Жириновского» лидеру ЛДПР могут указать на недопустимость его слов или поступков, предложить ему извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения, отмечает «Национальная служба новостей».