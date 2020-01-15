Макаревич назвал «мразями» россиян, критикующих Горбачева

Андрей Макаревич заступился за экс-президента СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оскорбил россиян, которые осуждают экс-президента СССР Михаила Горбачева.На своей странице в Facebook он написал, что критикуют его именно те, кому он дал когда-то свободу.

«Интересно, что Горбачева поливают в сети дерьмом именно те мрази, которым он дал свободу — в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило», — написал Макаревич.

Подписчики музыканта вступили с ним в полемику. Часть из них считают, что Горбачев предал государство и народ. «Кто-то выиграл, как скажем деятели шоу бизнеса, получившие возможность продавать свои услуги за более высокие цены и ставшие значительно более богатыми. Большинство многое проиграли. Во всех бывших республиках СССР, за исключением республик Средней Азии и Азербайджана, значительно упала численность населения», — отмечает Иван Сидоров На это Макаревич ответил, что не согласен с термином «предал». «Всегда были и будут неудачники, готовые винить в своих неудачах всех, кроме себя», — считает музыкант.

Ранее Михаил Горбачев назвал виновников распада СССР. По его словам, ими являются организаторы путча, который произошел в августе 1991 года. Как считает Горбачев, в тот момент оппоненты воспользовались слабой позицией главы государства.