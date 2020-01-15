Россияне признались, во сколько им обошлось празднование Нового года

Большинство россиян удовлетворены новогодними каникулами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На празднование Нового года россияне в среднем потратили 14,4 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В этом году россияне потратили в среднем 14 446 рублей — на четыре процента больше, чем в прошлом году (13 870 рублей)», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Из этой суммы расходы на подарки родным и близким составили около 5,5 тысячи рублей, на новогодний стол — 4,7 тысячи рублей, а на развлечения — 4,2 тысячи рублей.

Чаще всего в подарок на Новый год россияне получали конфеты, напитки и деликатесы (27%), а также парфюмерию и косметику (25%). При этом каждый пятый россиянин остался без подарка.

Большинство россиян (76%) встретили 2020 год дома, 9% — в гостях, не отмечали праздник 8%. Около 73% остались довольны своим времяпрепровождением в новогодние каникулы. При этом большинство опрошенных (32%) провели все праздники дома, еще 30% ходили в гости, а 28% выбирались на природу.

Ранее исследователи ВЦИОМ выяснили, что больше половины россиян (51%) выступают за продолжительные январские каникулы, однако треть (33%) опрошенных считают столь длительный отдых неудачным решением, напоминает RT.