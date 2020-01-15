Взявшим кредит в тюменском банке простят полмиллиарда рублей

Некоторым тюменцам спишут долги по кредитам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Физическим лицам, задолжавшим деньги обанкротившемуся «Тюменьагропромбанку», не придется выплачивать займы. Такое решение было принято на заседании комитета кредиторов финансовой организации, сообщается в реестре сведений о банкротстве.

Согласно приведенной в карточке банка информации, было принято решение о списании имущества финансового предприятия в виде прав требования к физическим лицам по кредитным договорам. Сумма, которую «простят» бывшим должникам, составит полмиллиарда рублей. Связаться с проводящей ликвидацию банка корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) не удалось, туда направлен запрос.

Ранее «URA.RU» сообщало, что АСВ не смогло продать на аукционе долг топ-менеджеров «Тюменьагропромбанка» в размере 1,2 млрд рублей, который они должны выплатить по решению Верховного суда. Кредитная организация лишилась лицензии в декабре 2014 года из-за неисполнения законов и участия в высокорисковых и сомнительных операциях. В феврале 2017 года банк был признан банкротом, его долг составил четыре миллиарда рублей.