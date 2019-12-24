Огромный долг тюменских банкиров не удалось продать

Долги топ-менеджеров Тюменьагропромбанка составляют около 1,2 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло продать на торгах долг топ-менеджеров Тюменьагропромбанка, признанного банкротом в 2017 году. Информация об этом размещена на сайте АСВ. Сумма долга составляет около 1,2 млрд рублей.

Лот представляет собой право на востребование долга с четырех бывших топ-менеджеров Тюменьагропромбанка: Натальи Куроленко (Шабуниной), Анны Кузьминой, Оксаны Грушевской, Ларисы Сергеевой и экс-совладелицы Ирины Егоровой. Торги были признанными несостоявшимися из-за отсутствия заявок, говорится в сообщении АСВ. Повторный аукцион будет проведен 19 февраля, при этом цена лота будет снижена на 10%.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Верховный суд РФ обязал бывших топ-менеджеров выплатить 1,2 млрд рублей. Деньги станут компенсацией за убыток из-за выданных кредитов компаниям «Авоком», «Мелита», «Стройполимерторг», «Фишлэнд», «Промоборудование».

«Тюменьагропромбанк» лишился лицензии в декабре 2014 года. Причиной Центробанк назвал неисполнение законов, а также участие в высокорисковых и сомнительных операциях. Уже в феврале 2017 года банк был признан банкротом, тогда его долг составлял 4 млрд рублей.