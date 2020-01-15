Родители уральской школьницы, забеременевшей в 14 лет, решили судьбу будущего ребенка

Родители школьницы согласились стать опекунами будущего ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители уральской школьницы, забеременевшей в 14 лет, согласились, чтобы девочка стала матерью. Об этом сообщила «URA.RU» министр социальной защиты Челябинской области Ирина Буторина.

«Родители школьницы согласились, чтобы она родила ребенка. По закону они имеют право до достижения дочерью совершеннолетия оформить временную опеку над внуком или внучкой. Разумеется, семье будут помогать и до рождения малыша, и после этого события», — рассказала «URA.RU» Буторина.

По словам министра, девочка не называет имя отца будущего ребенка. «Каких-либо заявлений о разрешении заключить брак со снижением возраста тоже не поступало», — добавила Буторина.

О трехмесячной беременности 14-летней девочки из Красноармейского района стало известно после планового медицинского осмотра школьников. Врачи сообщили об этом в органы опеки и правоохранителям. Семья будущей матери считается благополучной, сама она также характеризуется положительно и считается примерной ученицей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, лицом, достигшим 18 лет).