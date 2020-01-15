Аналитик Сбербанка назвал последствия для российских банков из-за отказа от Windows 7

Михаил Матовников отметил, что данные клиентов содержатся на серверах, не связанных с Microsoft Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Персональные данные клиентов российских банков находятся вне зоны риска несмотря на то, что Windows 7 больше не будет обновляться. Таким мнением с «URA.RU» поделился ведущий аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

До этого «Коммерсант» сообщал, что после того, как Microsoft отказалась от обновления Windows 7 и других ранних операционных систем, российским банкам грозят новые утечки данных. Эксперты связывают это с тем, что на каждом пятом компьютере в российских банках стоят устаревшие версии программного обеспечения, уточняет телеканал 360.

«Клиентские данные не хранятся на персональных компьютерах. Это промышленные системы другого рода, которые совершенно не имеют никакого отношения к софту Microsoft вообще», — рассказал Матовников в разговоре с корреспондентом агентства. Поэтому, по его словам, отсутствие обновлений для устаревших версий Windows не вызовет новые масштабные утечки клиентских данных.

Также решение Microsoft никак не повлияет на стоимость банковских услуг, считает аналитик. Матовников подчеркнул, что сотрудники банка, которые работают в отделении, сидят в банковском программном обеспечении, не связанном с Windows. «Это может затронуть только офисных клерков, которые делают презентации для руководства в программе PowerPoint. В общих издержках это никакой роли не играет», — подытожил аналитик.