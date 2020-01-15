В Екатеринбурге заминировали суд, где делят большие деньги

Всех сотрудников и посетителей эвакуировали Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В столице Урала неизвестные сообщили о минировании здания Арбитражного суда Свердловской области. Об этом «URA.RU» сообщили очевидцы.

Сигнал тревоги прозвучал около полудня — сотрудники и посетители суда до сих пор находятся на улице. Возле здания стоит пожарная машина и автомобиль спецслужбы взрывотехников.

«Работники суда сказали нам, что сегодня уже никаких процессов не будет, я и все мои знакомые разъехались», — рассказал агентству юрист, участвовавший в арбитражном процессе.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать инцидент позже, после проверочных мероприятий.

Арбитражный суд Свердловской области рассматривает дела, связанные с хозяйственными спорами. В частности, именно здесь участники команды «Уральские пельмени» делили бренд и многомиллионные контракты.