14 января 2020

В Екатеринбурге заминировали суд, где делят большие деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание ФНС заминировано. Екатеринбург
Всех сотрудников и посетителей эвакуировалиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В столице Урала неизвестные сообщили о минировании здания Арбитражного суда Свердловской области. Об этом «URA.RU» сообщили очевидцы.

Сигнал тревоги прозвучал около полудня — сотрудники и посетители суда до сих пор находятся на улице. Возле здания стоит пожарная машина и автомобиль спецслужбы взрывотехников.

«Работники суда сказали нам, что сегодня уже никаких процессов не будет, я и все мои знакомые разъехались», — рассказал агентству юрист, участвовавший в арбитражном процессе.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать инцидент позже, после проверочных мероприятий.

Арбитражный суд Свердловской области рассматривает дела, связанные с хозяйственными спорами. В частности, именно здесь участники команды «Уральские пельмени» делили бренд и многомиллионные контракты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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