Нетиевский по решению суда будет платить «Уральским пельменям»

Нетиевскому придется заплатить бывшим коллегам еще 870 тысяч рублей Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Вконтакте

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Команда «Уральских пельменей» выиграла очередной суд у своего бывшего директора Сергея Нетиевского. Теперь он обязан выплатить команде 870 тысяч рублей. Апелляцию Нетиевского Мосгорсуд отклонил, и решение вступило в законную силу.

По словам директора «Уральских пельменей» Евгения Орлова, Нетиевский присвоил себе доходы от самого первого телевыпуска программы «Уральских пельменей» под названием «Уральские пельмени — 16 лет вместе. Потому что гладиолус!», которая вышла на экран еще в 2009 году. «Из-за большого объема съемок никто не знал, как обстоит дело с этой программой. Это выяснилось при глобальной инвентаризации. Все доходы Нетиевский оставил у себя, и мы обратились в суд», — сообщил «URA.RU» Евгений Орлов.

По словам Орлова, было два суда. Сначала они выиграли 5 млн 300 тысяч рублей, которые Нетиевский уже выплатил — поровну раздал всем участникам команды «Уральских пельменей». В ходе суда выяснилось, что из-за популярности программы телеканал заплатил Нетиевскому дополнительные деньги, о которых он умолчал. В итоге Останкинский суд принял решение, что Нетиевский доложен выплатить «пельменям» еще 870 тысяч рублей.

«Нетиевский был не согласен, подал апелляцию, но проиграл. Теперь он должен раздать эту сумму всем „пельменям“», — добавил Орлов.

Компания ООО «Фест Хенд медиа» не согласна с решением суда и будет подавать кассационную жалобу. «Удивительно, что суд принял решение взять доход продакшн компании и поделить все полученное между артистами, которые не создавали это сложное аудиовизуальное произведение, а выступали только актерами и авторами, а значит, не могут и не являются единоличными правообладателями произведения!» — сообщили в пресс-службе Нетиевского.

По их мнению, всю работы, финансирование и риски по созданию программы, продвижению ее на телеканал осуществлял продюсер коллектива Сергей Нетиевский на этапе запуска Шоу «Уральские Пельмени» и его компания ООО «Фест Хенд медиа».