Лидер протестов медиков на Урале объяснила, когда в Курганской области решится проблема с врачами

Представитель «Альянса врачей» Анастасия Тарабрина считает, что кадровая проблема в медицине Зауралья из-за низких зарплат Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за закрытия курганского тубдиспансера

По обеспеченности врачами Зауралье относится к пятерке отставших по этому показателю регионов — 47% (данные fedstat.ru). Медиков в Курганской области не станет больше, пока не увеличится их заработная плата. Такое мнение «URA.RU» высказала лидер протестов медработников на Урале Анастасия Тарабрина.

«Не будет никогда притока медиков, если там мизерная зарплата. У вас нет мединститута, поэтому к вам выпускники должны приезжать. Надо как-то привлекать кадры», — объяснила представитель профсоюза «Альянс врачей» Тарабрина, которая в 2019 году поддержала протест медиков против скандального закрытия отделения тубдиспансера.

Лидер протеста добавила, что те программы, которые действуют, не показали эффективность. Департамент здравоохранения публикует информацию про поддержку, но проверить это сложно. «Мы не знаем, как на самом деле происходит. Я знаю много случаев, когда люди уезжали в район, где обещали миллион рублей, и их обманывали. Либо недостаточно квот — дадут, например, 10, а этого для области явно недостаточно», — уверена Тарабрина.

Она также добавила, что высокая смертность в Курганской области, оптимизация, приводящая к закрытию медучреждений, все это показывает неэффективность работы чиновников. «Если ты не справляешься — люди, умирают, укомплектованность 50%, ты — плохой организатор здравоохранения. Надо менять команду. Была бы я, поменяла весь ваш департамент и поставила других», — сказала Тарабрина.

В департаменте здравоохранения оперативные комментарии «URA.RU» получить не удалось. Директор Лариса Кокорина в командировке. В учреждение направлен письменный запрос.