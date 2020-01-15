Пенсия курганского инвалида стала меньше после прибавки

Инвалиды Курганской области сообщили о странной прибавке к пенсии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Проживающие в Курганской области инвалиды пожаловались на то, что после прибавки их пенсия стала меньше. Об этом зауральцы сообщили в соцсетях.

«Так как пенсия не дотягивала до минимума, была прибавка от области 800 с небольшим рублей, но после 1 января была проиндексирована пенсия на 6,6%. Прибавили около 200 рублей, но те 800 превратились в 400. Как это понимать не знаю», — сообщил в соцсетях инвалид третьей группы, пожелавший остаться анонимным.

Инвалид второй группы из Шадринска (Курганская область) Юрий Фоменко, написал в комментарии, что у него после прибавки пенсия уменьшилась на 32 рубля. «Пенсии по инвалидности не должны были поменяться с первого января. А вот прожиточный минимум для пенсионеров в Курганской области снижен. Поэтому уменьшение доплаты к минимальной пенсии этим и объясняется», — прокомментировал пост в соцсети пользователь Кирилл Патрикеев.

С января по всей стране повысились размеры страховых пенсий по инвалидности. С февраля примерно на 3,1% изменятся размеры ежемесячной денежной выплаты инвалидам 1, 2, 3 группы и детям-инвалидам. Приблизительно на 7% с апреля увеличат пенсии инвалидам, не имеющим страхового стажа. На момент подготовки новости в курганском отделении пенсионного фонда не смогли прокомментировать пост в соцсетях, но обещали сделать это позже.

Ранее «URA.RU» сообщало, что курганской бабушке повысили пенсию на 1 рубль 10 копеек. Тогда в Пенсионном фонде объяснили, что такая прибавка реальна.