Политолог: в ближайшее время президент назовет имя нового премьера

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин должен озвучить имя нового руководителя правительстваФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Правительство России отправили в отставку

Президент России Владимир Путин в ближайшее время назовет имя нового премьер-министра, который с новой командой займется подготовкой поправок в Конституцию. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал политолог Дмитрий Орлов.

«Президент определит кандидатуру премьер-министра и от его решения будет зависеть дальнейшее развитие страны», — пояснил Дмитрий Орлов. Он предположил, что решение будет озвучено в кратчайшие сроки: «Думаю, что президент будет действовать быстро и парламент даст ответ о доверии новому премьеру тоже достаточно быстро».

Дмитрий Орлов отметил, что исходя из предложенных поправок в Конституцию, новый премьер должен работать в тесном сотрудничестве с Госдумой. Политолог заявил, что не готов озвучить имена возможны претендентов на пост. «Новый премьер должен будет пакет конституционных изменений готовить во взаимодействии с администрацией президента», — подчеркнул политолог.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство России подало в отставку после того, как было озвучено послание президента, в котором Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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