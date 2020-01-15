Политолог: в ближайшее время президент назовет имя нового премьера

Президент России Владимир Путин в ближайшее время назовет имя нового премьер-министра, который с новой командой займется подготовкой поправок в Конституцию. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал политолог Дмитрий Орлов.
«Президент определит кандидатуру премьер-министра и от его решения будет зависеть дальнейшее развитие страны», — пояснил Дмитрий Орлов. Он предположил, что решение будет озвучено в кратчайшие сроки: «Думаю, что президент будет действовать быстро и парламент даст ответ о доверии новому премьеру тоже достаточно быстро».
Дмитрий Орлов отметил, что исходя из предложенных поправок в Конституцию, новый премьер должен работать в тесном сотрудничестве с Госдумой. Политолог заявил, что не готов озвучить имена возможны претендентов на пост. «Новый премьер должен будет пакет конституционных изменений готовить во взаимодействии с администрацией президента», — подчеркнул политолог.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство России подало в отставку после того, как было озвучено послание президента, в котором Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ.