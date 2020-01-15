Дочь певца Серова прокомментировала данные о его ранении

Мишель Серова рассказала, что сначала отец выступал на концерте, а после приехал к семье встречать праздник Мишель Серова, Instagram

Дочь народного артиста России Александра Серова — Мишель опровергла информацию о ранении отца. Она отметила, что Новый год певец праздновал с семьей.

«Папа встречал Новый год с нами, а до этого выступал на концерте. Никакого ранения не было», — приводит ее слова портал «Подмосковье сегодня». Сам Серов заявил, что чувствует себя нормально. Другие комментарии он отказался давать.

Ранее издание Starhit сообщило, что певцу прострелили ногу во время драки в подмосковном кафе, где Серов проводил время с друзьями. По данным издания, у компании завязался конфликт с посетителями за ближайшим столом. После выстрела все участники драки, якобы, разбежались.