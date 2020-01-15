Певцу Александру Серову прострелили ногу во время потасовки

Один из участников драки, в которую ввязался певец, внезапно достал пистолет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист России Александр Серов пострадал во время драки в подмосковном кафе. Неизвестные прострелили певцу ногу.

Певец рассказал, что проводил время с друзьями в кафе. Артист и его друзья выпили спиртного, и после этого у них завязался конфликт с посетителями за ближайшим столом. «Началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться по-мужски», — цитирует Серова издание Starhit. Певец добавил, что спокойно решить проблему у них не получилось — мужчина из другой компании неожиданно достал пистолет и выстрелил ему в ногу.

Позже Серова направили в Институт хирургии имени Вишневского. Врачи извлекли пулю из ноги артиста и обработали рану. Сам Серов пожаловался на то, что теперь немного хромает.

Артист отметил, что не будет обращаться в полицию, так как после выстрела все участники драки разбежались, и найти их невозможно. «Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала», — добавил Серов.

Александр Серов стал известен благодаря песням «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь» и «Мадонна». Звание народного артиста ему присвоили в 2004 году. Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что Серов подал иск к продюсерам программы «Пусть говорят». Поводом стало нарушение телекомпанией запрета на исполнение произведений артиста.