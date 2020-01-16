Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра

По мнению Алексея Кудрина, также следует четко разграничить полномочия президента и председателя правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я считаю, что следует более строго определить основания, по которым премьер может быть снят президентом», — цитирует РИА Новости Кудрина. Глава Счетной палаты заявил, что также важно более строго разделить полномочия президента и премьер-министра, «потому что здесь есть „серая зона“». Сейчас любое поручение президента премьер должен исполнить в любой момент, однако, по мнению Кудрина, необходимо более четко определить, «кто отвечает за конечный результат политики».

По действующему закону, президент получает согласие Госдумы на назначение премьера, после чего сам назначает главу кабинета министров. В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Госдума и Совет Федерации должны больше влиять на формирование правительства. Российский лидер предложил доверить согласование и утверждение кандидатуры премьера Госдуме. Однако за главой государства останется право отстранять от должности премьера, его заместителей и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что на реализацию всех озвученных Путиным экономических мер потребуется 400-500 млрд рублей ежегодно.