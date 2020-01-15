Кудрин посчитал, во сколько бюджету обойдутся меры, предложенные президентом в послании

Алексей Кудрин считает инициативы президента дорогими Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, все озвученные президентом РФ Владимиром Путиным экономические меры являются достаточно дорогими. По его подсчетам, на реализацию потребуется 400-500 млрд рублей ежегодно.

«Сейчас нужно оценить влияние [объявленных мер] на снижение смертности и повышение рождаемости. Прозвучавшие меры — они достаточно дорогие», — цитирует Кудрина ТАСС. По предположению главы СП, властям придется изыскать ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП.

Кудрин также предположил, что при достижении всех показателей, уровень бедности в России может быть снижен на 2%.

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже за первого ребенка, выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, а также внести правки в Конституцию, которые ограничивают президентский срок и дают право парламенту утверждать кандидатуру премьер-министра.