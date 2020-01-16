15 января 2020

«Коммерсант» раскрыл, какую должность может занять Путин после транзита власти в 2024 году

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Своими предложениями Владимир Путин оставил несколько вариантов смены должностейФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отставка правительства России

Изменения в российской политической системе могут быть связаны с выборами президента в 2024 году, в которых, скорее всего, не будет участвовать действующий глава государства Владимир Путин. По данным источников, после президентского срока Путин может перейти в Госсовет, в Совбез или возглавить «Единую Россию».

«К 2024 году стоит ожидать, что Владимир Путин возглавит правящую партию», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Это может быть связано с поручениями президента, озвученными в ходе послания Федеральному посланию, согласно которым именно у правящей партии будет контроль над правительством, тогда как будущему президенту придется с ней считаться.

Однако, по мнению источника, близкого к администрации президента, последними предложениями Путин оставил для себя несколько вариантов смены должностей. Поэтому переход нынешнего главы будет зависеть от того, каким образом будут изменены полномочия, о которых упомянул президент.

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В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести ряд изменений, согласно которым у Госдумы появится право утверждать состав правительства, членов которых президент будет обязан назначить, а назначение руководителей силовых ведомств будет проходить по итогам консультаций с Совфедом. При этом Путин не рассказал подробно о том, какие именно конституционные полномочия может получить Госсовет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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