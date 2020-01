Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, оставив много вопросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

15 января 2019 года — исторический и один из самых непредсказуемых дней в новейшей истории. Правительство России подало в отставку, экс-премьер Дмитрий Медведев станет заместителем главы Совета безопасности (Владимира Путина), правительство возглавит глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Вопросов после таких решений становится все больше, «URA.RU» постаралось ответить на главные.

Что случилось с российским правительством?

Владимир Путин предложил передать Госдуме часть своих полномочий по формированию правительства. Это повлекло его роспуск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В своем сегодняшнем выступлении в выставочном зале «Манеж» Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию России. Сразу после этого председатель правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Пока новое правительство не будет сформировано, прежние члены кабинета министров остаются в статусе «исполняющих обязанности» и продолжают свою работу на прежних местах. «Никто не пакует коробки и не собирается в длительный отпуск», — уточнил знакомый работник одного из федеральных министерств.

Когда и как будет формироваться новое правительство?

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию России. Он решил передать Госдуме часть своих полномочий по формированию правительства: депутаты будут утверждать кандидатуру премьера, а затем по его представлению и всех вице-премьеров и федеральных министров.

«При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — объяснил Путин.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что формирование нового правительства может пройти уже по новым правилам. Эту версию отчасти поддерживают и отдельные федеральные чиновники. Костин при этом не исключил радикального обновления правительства «в лицах» при обеспечении полной преемственности курса и принципов работы: «Ранее были заявления президента о том, что в целом он удовлетворен итогами работы правительства, поэтому системных изменений в работе правительства ждать не стоит».

Министры продолжают работать в статусе «и.о.» до назначения нового правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По другой версии, правительство будет сформировано по старому принципу, согласно 111-й статье Конституции («председатель правительства РФ назначается президентом РФ с согласия Государственной Думы»). В этом случае, согласно уже 112-й статье Конституции новый премьер должен будет «не позднее недельного срока после назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти».

О части изменений в структуре будущего правительства уже известно. ТАСС со ссылкой на бывшего вице-премьера Виталия Мутко сообщил, что после реализации планов по изменению Конституции в структуру исполнительной власти войдет Государственный совет (его возглавляет президент), создававшийся как совещательный орган.

Кто такой Михаил Мишустин — новый премьер-министр России?

Через несколько часов после отставки правительства стало известно, что президент внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Пост и. о. премьер-министра Владимир Путин предложил главе ФНС России Михаилу Мишустину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москвичу Мишустину — 53 года. С 1998 по 2007 год он занимал различные руководящие посты: замруководителя Государственной налоговой службы, замминистра РФ по налогам и сборам, главы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В марте 2008 года Мишустин ушел в бизнес, став президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест», инвестиции), а 6 апреля 2010 года был согласован Владимиром Путиным на должность руководителя Федеральной налоговой службы.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что занимая пост руководителя налоговой службы РФ Мишустин сочетал черты технократа, оставаясь доступным и нетоксичным для бизнеса.

«Умеет не притягивать антирейтинг. Сделал из ведомства-аллергена ведомство с человеческим лицом», — отметил эксперт.

«Он крайне техничный, при этом умеет общаться с людьми. В ФНС под его руководством был введен качественный и масштабный объем администрирования. Его кандидатская — „Механизм государственного налогового администрирования в России“, так что он глубоко в этот вопрос посвящен», — рассказал источник агентства, знакомый с работой Мишустина.

Что будет с Дмитрием Медведевым?

Президент Владимир Путин заявил о создании должности зампредседателя Совета безопасности и предложении этого поста Дмитрию Медведеву. Часть федеральных чиновников убеждена, что это станет определенным понижением для экс-премьера.

Но президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов убежден, что произошел вывод Медведева из негатива, связанной с работой правительства. Действие могло сопровождаться обещанием экс-премьеру высокого поста в перспективе.

Министры до и после послания президента не выказывали никакого беспокойства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Сейчас в какую сторону его [Медведева] не двигай, он будет везде в понижении. Но статус Совета безопасности пока не определен и если он будет расти, то будет расти и должность Медведева как человека, принимающего важнейшие внутренние решения в стране. Я думаю, Путин дал Медведеву немножко подышать в стороне, чтобы дальше, договорившись о совместных действиях, его [Медведева] усиливать и укреплять. Поэтому стоить ждать изменения статуса самого Совбеза», — предположил эксперт.

Эту версию косвенноподтверждает и факт, что ранее Владимир Путин уже спасал премьера Медведева от негатива, взяв на себя ответственность за пенсионную реформу.

Это тот самый трансфер власти, о котором все говорят?

«Да, — сообщает источник в федеральной власти. — Россия — огромная страна со значительной политической подвижностью, периодически грозящей обрушить стабильность и остановить развитие.

Именно поэтому подготовка к трансферу власть, о котором сегодня говорят политологи, СМИ и все политические telegram-каналы, началась за четыре года до него».

Иностранная пресса также связывает смену поста Дмитрия Медведева с трансфером власти. Associated press считает, что реформа «свидетельствует о намерении Путина создать себе новую должность после того, как истечет его нынешний срок». «Неожиданный шаг премьер-министра Дмитрия Медведева вызвал предположение, что президент Владимир Путин маневрирует, чтобы остаться у власти, когда его срок истекает в 2024 году», — сообщает The New York Times. CNN пишет: «Российское правительство уходит в отставку после того, как Путин предлагает реформы, которые ослабят его преемника».

Что скажут об отставке премьера россияне? Повысит ли это рейтинг власти?

Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, доверие к премьеру падало на протяжении 2019 года и к ноябрю составило 7,1%. При этом Медведеву не доверяло на тот момент 22,5% россиян. Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков напомнил также, что после пенсионной реформы около 60% россиян заявляли о недовольстве работой правительства. «Недовольство концентрировалось прежде всего на Медведеве», — отметил социолог.

Волков предположил, что отставку правительства россияне воспримут скорее всего положительно, «но без особого восторга», поскольку острой необходимости в этом решении в данный момент не было. «Здесь скорее идет речь о тех изменениях в структуре власти, которую предлагает Путин», — предположил Волков. Он добавил, что такое техническое решение позволит президенту при всей полноте власти оперативно подготовить поправки в Конституцию.

«Новое послание [президента]— это, по сути, программа работы нового правительства. Его фокус будет направлен на демографию, социалку и выравнивание уровня граждан России вне зависимости от того, где они проживают — в столице или в самой отдаленной провинции», — объяснил руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров предположение о задачах нового правительства.