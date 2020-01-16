В Чечне рассказали, почему Кадыров временно покинул пост

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров временно передал свои полномочия премьер-министру Чечни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров временно оставил свой пост, так как проходит курс лечения. Об этом сообщили в пресс-службе руководства республики.

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — приводит РИА «Новости» слова его пресс-секретаря Альви Каримова. По его словам, конституция Чечни предполагает, что в случае временной нетрудоспособности или отпуска главы республики его полномочия передаются председателю регионального правительства.

Каримов отметил, что такая практика является обычной для всех российских субъектов. Пресс-секретарь подчеркнул, что это уже не первый раз, когда Кадыров возлагает свои обязанности на председателя правительства республики.

Ранее на официальных сайтах руководства Чечни появилось распоряжение Рамзана Кадырова, по которому временно исполняющим обязанности главы республики был назначен региональный премьер-министр Муслим Хучиев, напоминает «Федеральное агентство новостей». Позже чеченский депутат Шамсаил Саралиев сообщил, что глава республики ушел на больничный из-за проблем со здоровьем, но продолжает следить за ситуацией в регионе.