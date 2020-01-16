Суд решит судьбу пенсионерок, тайно запустивших водочный завод на Урале

В Челябинской области 23 января начнется процесс по делу трех пенсионерок, тайно запустивших остановленный ликеро-водочный завод. Это следует из базы данных Верхнеуральского районного суда.
По версии следствия, с ноября 2017 года по март 2018 года женщины подпольно возобновили производство на закрытом в 2016 году местном предприятии по производству алкоголя. За это время три автоматические линии выдали более 40 тыс. бутылок водки стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Производство и продажу еще 90 тыс. бутылок на 18,5 млн рублей сорвали появившиеся на предприятии силовики и представители Росалкогольрегулирования. Ущерб, нанесенный правообладателям алкогольных брендов превысил полмиллиона рублей.
«Гособвинение пока не определилось, какое наказание запросить для обвиняемых. Это станет известно ближе к концу судебных прений», — пояснили «URA.RU» в прокуратуре Верхнеуральского района.
«Пока коллегиально принято решение ограничить контакты со СМИ. Возможно, комментарии последуют позднее», — сообщил корреспонденту «URA.RU» адвокат одной из обвиняемых.
Пенсионеркам предъявили обвинение по трем статьям УК РФ: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака. На подпольном заводе работали два десятка местных жителей.