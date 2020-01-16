15 января 2020
14 января 2020

Суд решит судьбу пенсионерок, тайно запустивших водочный завод на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Апелляция по делу Крашенинникова. Екатеринбург, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд
Гособвинение пока не определилось, какое наказание требовать для подпольных предпринимательницФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области 23 января начнется процесс по делу трех пенсионерок, тайно запустивших остановленный ликеро-водочный завод. Это следует из базы данных Верхнеуральского районного суда.

Новость по теме
Как выглядел заброшенный ликеро-водочный завод на Урале, который тайно запустили три пенсионерки. ФОТО

По версии следствия, с ноября 2017 года по март 2018 года женщины подпольно возобновили производство на закрытом в 2016 году местном предприятии по производству алкоголя. За это время три автоматические линии выдали более 40 тыс. бутылок водки стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Производство и продажу еще 90 тыс. бутылок на 18,5 млн рублей сорвали появившиеся на предприятии силовики и представители Росалкогольрегулирования. Ущерб, нанесенный правообладателям алкогольных брендов превысил полмиллиона рублей.

«Гособвинение пока не определилось, какое наказание запросить для обвиняемых. Это станет известно ближе к концу судебных прений», — пояснили «URA.RU» в прокуратуре Верхнеуральского района.

«Пока коллегиально принято решение ограничить контакты со СМИ. Возможно, комментарии последуют позднее», — сообщил корреспонденту «URA.RU» адвокат одной из обвиняемых.

Пенсионеркам предъявили обвинение по трем статьям УК РФ: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака. На подпольном заводе работали два десятка местных жителей.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...