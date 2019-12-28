Несмотря на консервацию завода, выпуск продукции шел полным ходом Фото: Росалкогольрегулирование

Размаху подпольного бизнеса трех пенсионерок, наладивших производство продукции на законсервированном ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске Челябинской области, удивились даже в Росалкогольрегулировании. Как сообщают в ведомстве, пожилым женщинам удалось наладить запуск трех автоматических линий.

«Представители Росалкогольрегулирования вместе с сотрудникам ГУ МВД по региону также обнаружили обширный емкостной парк, нашли более 31 тысячи бутылок водки различных наименований, а также около 50 тысяч литров спиртосодержащей жидкости», — говорится в сообщении ведомства.

Удалось запустить оборудование Фото: Росалкогольрегулирование

Судя по фото, бабушки успешно производили подпольную водку, на которую клеили этикетки «Арбатской» и других известных брендов, а также поддельную маркировку. На производстве тайно работало более 20 местных жителей. Материалы дела в отношении пенсионерок, уже поступили в суд и приняты к производству.

Бабушки наладили производство на одном из старейших водочных заводов России. В 1885 году это был «Казённый винный склад», созданный купцом Иваном Рассохиным, где выпускали «столовое вино», так в те времена называли местную водку. Эту водку даже пил будущий император России Николай Второй, цесаревич Николай в 1891 году во время поездки по стране.

Во времена антиалкогольной компании в СССР при Михаиле Горбачеве завод перепрофилировали из ликеро-водочного в кондитерский и несколько лет выпускали конфеты «Птичье молоко».

Продукцию выпускали под известными брендами ФОТО: Росалкогольрегулирование

В 1994 началась реконструкция предприятия, завод перешел в собственность ООО «Верхнеуральская компания». С начала двухтысячных годов собственником стало ООО «ВВК «Январь».

В 2010 году верхнеуральская водка «Верста» взяла золотую медаль на Московской агровыставке «Золотая осень». На предприятии также выпускали водку верхнего ценового сегмента, «Тройка», «Метелица», «Барыня», бюджетную «Хлебинку» и фирменную «Верхнеуральскую». В апреле 2016 года завод прекратил работу, предприятие законсервировали.

«После того, как Роспиртпром монополизировал выпуск спирта, Верхнеуральский завод не смог выдержать конкуренции, так как свой спирт не производил», — сообщил «URA.RU» источник в сфере выпуска алкогольной продукции.