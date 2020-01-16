Кандидат в премьеры Мишустин анонсировал изменения в правительстве

Михаил Мишустин анонсировал изменения в правительстве России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В новом правительстве России планируются изменения. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра.

«Мишустин сказал, что в правительстве будут изменения. Конкретику не назвал», — цитирует ТАСС источник с заседания фракции «Единой России» в Госдуме, на котором выступил глава ФНС. Приоритетом своей работы на посту председателя правительства Мишустин назвал нацпроекты и цифровую экономику. Известно, что единороссы проголосовали за кандидатуру Мишустина единогласно.

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин прибыл в Госдуму для встречи со спикером парламента Вячеславом Володиным. Встречу фракции «Единая Россия» с кандидатом на пост премьер-министра Мишустиным Володин назвал яркой.

После предложения Путина, озвученных в ходе послания Федеральному собранию, правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Главными сильными качествами кандидата на должность нового главы кабинета министров Михаила Мишустина политологи называют «умение не притягивать антирейтинги» и умение формировать государственные структуры с человеческим лицом.